Представители армянских жителей Карабаха покинули Евлах, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что 21 сентября 2023 года в городе Евлах по приглашению Администрации Президента Азербайджана прошла встреча с представителями армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.

На встрече обсуждались вопросы реинтеграции армянских жителей Карабаха на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики.

Центральные власти Азербайджана на встрече представляли ответственный за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики Рамин Мамедов, заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района) Башир Гаджиев и сотрудник специального представительства Илькин Султанов.

Армянских жителей Карабаха представляли Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян.

В качестве участника на встрече присутствовал представитель российского миротворческого контингента.

Напомним, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине были выведены из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являлись целями, из строя были выведены только легитимные военные цели.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются.