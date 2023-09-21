Судьба армян Карабаха является внутренним вопросом Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков в эфире арабского телеканала Sky News Arabia.

"Мы ведем открытые переговоры с Арменией под лозунгом взаимного уважения. Дискуссии с армянами могут привести к мирному соглашению, которое положит конец десятилетиям конфликта", - добавил он.

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