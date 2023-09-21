Великобритания готова поддержать Азербайджан в сфере кибербезопасности

Великобритания готова оказать поддержку Азербайджану в сфере кибербезопасности.

Как передает Day.Az, об этом сообщил в своем профиле в соцсети Х (ранее Twitter) посол Великобритании в Азербайджане Фергус Оулд.

"Азербайджан расположен в сложном соседстве, и особое внимание следует уделять угрозам, которые могут вызвать кибератаки, а также лучшим способам их предотвращения. Британские компании всегда готовы оказать поддержку Азербайджану в этой сфере", - отметил посол в публикации.