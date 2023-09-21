https://news.day.az/politics/1599994.html Великобритания готова поддержать Азербайджан в сфере кибербезопасности - Фергус Оулд
Великобритания готова поддержать Азербайджан в сфере кибербезопасности - Фергус Оулд
Великобритания готова оказать поддержку Азербайджану в сфере кибербезопасности.
Как передает Day.Az, об этом сообщил в своем профиле в соцсети Х (ранее Twitter) посол Великобритании в Азербайджане Фергус Оулд.
"Азербайджан расположен в сложном соседстве, и особое внимание следует уделять угрозам, которые могут вызвать кибератаки, а также лучшим способам их предотвращения. Британские компании всегда готовы оказать поддержку Азербайджану в этой сфере", - отметил посол в публикации.
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