Феномен реинтеграции

Автор: Абульфаз Бабазаде

Ильхам АЛИЕВ: Армянское население, проживающее в Карабахе, вскоре увидит поворот к лучшему

Мы действительно проживаем судьбоносные дни отечественной истории. 20 сентября 2023 года после кратковременных локальных антитеррористических мероприятий менее чем за сутки Азербайджан полностью восстановил свой государственный суверенитет.

Отныне можно спокойно говорить о том, что в регионе Южного Кавказа наступает новая эра - эра мира, стабильности и устойчивого развития.

Целых 27 лет Азербайджан использовал всевозможные политико-дипломатические инструменты и технологии для того, что покончить с сепаратизмом и оккупацией своих суверенных территорий. Но, игнорируя все эти инициативы и добрые намерения, Армения добилась того, что Азербайджану пришлось прибегнуть к силовому решению вопроса.

Отечественная война 2020 года, которую спровоцировала очередная армянская эскалация, воистину является уникальным событием, неповторимой летописью в истории азербайджанского народа и национальной государственности. Уверенный и решительный Победный марш нашей Армии под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, начавшийся 27 сентября и продолжавшийся всего каких-то 44 дня, привел к восстановлению территориальной целостности Азербайджанской Республики, торжеству исторической справедливости и международного права.

Поствоенные реалии, которые сформировались в регионе Южного Кавказа после Великой Победы во второй Карабахской войне, дали возможность достичь долгожданного мира, рассчитанного на устойчивое развитие, как в средней, так и долгосрочной перспективе.

Однако Армения не смогла, а точнее не захотела принять эти реалии и, будучи уверенной в поддержке внешних проармянских сил, всячески противилась подписанию мирного договора с Азербайджаном, не отказываясь при этом от военно-политических провокаций. Несмотря на то, что проходит три года с подписания трехстороннего Заявления, Армения постоянно игнорировала выполнение взятых на себя обязательств, в частности отказывалась выводить свои войска с территории Азербайджана. Неадекватное поведение Иревана, нескончаемые провокации, минный террор, клевета на международном уровне и прочие деструктивные действия сделали неизбежным проведение локальных антитеррористических мероприятий, которые в течение всего одних суток решили судьбу всего региона.

В своем обращении к народу Президент Ильхам Алиев изложил полную картину новой ситуации в регионе, того, что обещает армянскому населению Карабаха скорейшая реинтеграция, а также открывающихся возможностей для политического, экономического и гуманитарного взаимодействия между странами региона.

"После того, как криминальный режим хунты сдался, этот источник напряженности, это ядовитое гнездо остается в истории, и проживающее в Карабахе армянское население наконец может спокойно вздохнуть", - заявил глава государства. И это чистая правда, отныне армянское население Карабаха перестает быть инструментом в руках как армянского политического истеблишмента, так и внешних политических сил, выступающих оппонентом Баку. "Армянские националисты, военные преступники, так называемые "лидеры" Армении и Карабаха взяли этих людей (армянское население Карабаха. - Ред.) в заложники и отравили им мозги. Они выдумывали несусветную ложь об Азербайджане и азербайджанском народе, забили этой ложью им мозги, отравили их мозги", - сказал Президент Ильхам Алиев в упомянутом обращении.

По сути, все без исключения должны понимать, что армянское население Карабаха является неотъемлемой частью азербайджанского общества, они полноправные граждане Азербайджанской Республики, которые при полной и закономерной реинтеграции смогут пользоваться всеми благами нашего государства наряду с другими гражданами. Поэтому неспроста Президент Ильхам Алиев в своем обращении к народу заявил: "Я уверен, что армянское население, проживающее в Карабахе, вскоре увидит поворот к лучшему, поскольку наше намерение - строить совместную жизнь на основе мира, взаимопонимания и взаимного уважения. У нас нет проблем с армянским народом, у нас нет и вражды".

Армяне, проживающие в Карабахском экономическом регионе, должны оценить эту историческую возможность на должном уровне, как с точки зрения получения возможности воспользоваться своими правами в рамках азербайджанских законов, так и начала новой эры экономического развития в указанном регионе. Потому что как бы ни пытались они это скрыть, проблемы гражданского армянского населения в Карабахе растут с каждым днем, решить их за 30 лет не смогли террористы-сепаратисты, а самим решить также не представляется возможным.

Состоявшая накануне в Евлахе встреча представителей центральной власти Азербайджана и армянской общины Карабаха является проявлением того значения, которое азербайджанское государство придает принципам гуманизма, справедливости, толерантности и мультикультурализма. Что и подтвердил глава нашего государства в своем обращении к народу: "Все их права будут обеспечены - права на образование, культурные права, религиозные права, права на муниципальные выборы. То есть Азербайджан - свободное общество. Азербайджан - многонациональное, многоконфессиональное государство. Это наше большое достояние".

Все эти гарантии, озвученные Президентом Ильхамом Алиевым, а также положительное и всестороннее решение вопросов реинтеграции армянского населения Карабаха могут послужить прекрасной основой для скорейшего решения межгосударственных отношений с Арменией, вопросов делимитации и демаркации государственных границ, а впоследствии и подписания окончательного мирного договора, призванного закрепить устойчивый мир во всем регионе Южного Кавказа. Учитывая такие многообещающие перспективы, все мы пребываем в невероятном предвкушении грядущих событий. А лучшая гарантия наших надежд - как и всегда - слова Президента Ильхама Алиева:

"Недалек тот день, когда Азербайджан и Армения урегулируют имеющиеся между ними вопросы, подпишут мирный договор, и страны Южного Кавказа начнут работать над будущим сотрудничеством в трехстороннем формате. Но вместе с тем должен сказать, что те, кто пренебрежительно смотрит на нас, зарится на наши земли, не может переварить наши успехи, никогда не должны забывать, что "железный кулак" на месте и он всегда будет на месте! Никто не может говорить с нами языком диктата и ультиматума! Пусть никто этого не забывает! И пусть не забывает, что Карабах - это Азербайджан!"