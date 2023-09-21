https://news.day.az/politics/1600071.html Армянские боевики обстреляли вчера автомобиль РМК, есть погибший и раненый - Генпрокуратура Азербайджана
Армянские боевики обстреляли вчера автомобиль РМК, есть погибший и раненый - Генпрокуратура Азербайджана
Минувшим днем армянские боевики обстреляли автомобиль, принадлежащий миротворческому контингенту Российской Федерации, в результате чего 1 военнослужащий погиб и 1 был ранен.
Об этом Day.Az сообщили в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.
Согласно информации, 20 сентября на территории села Джанятаг Тертерского района Азербайджанской Республики неустановленными членами незаконных армянских вооруженных формирований был обстрелян из огнестрельного оружия автомобиль "Камаз", принадлежащий миротворцам. В результате происшествия 1 военнослужащий РМК погиб, 1- получил ранения.
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