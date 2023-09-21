Байрамов встретился с главой МИД Нидерландов

21 сентября в рамках участия в Неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Нидерландов Ханке Брёйнс Слот.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Азербайджана, передает Day.Az.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал коллегу об удержании Арменией под оккупацией азербайджанских территорий на протяжении почти 30 лет, региональных рисках и угрозах со стороны незаконного режима, созданного Арменией в Карабахском регионе Азербайджана, шагах Армении, наносящих ущерб мирному процессу.

Говоря о факторах, обусловливающих необходимость проведения антитеррористических мероприятий локального характера в регионе, он подробно проинформировал о последних провокациях и террористических атаках сепаратистского режима, отметил, что проведение страной антитеррористических мероприятий в целях предотвращения дальнейших военных провокаций и террористических актов незаконного режима полностью соответствуют нормам международного права, в том числе международного гуманитарного права.

Было отмечено, что 20 сентября после обращения через российский миротворческий контингент представителей армянского населения Карабаха антитеррористические мероприятия локального характера были остановлены. 21 сентября в азербайджанском городе Евлах состоялась встреча с представителями армянских жителей Карабаха с целью обсуждения вопросов их реинтеграции, было доведено до внимания, что эти шаги будут способствовать устранению препятствий повестке нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Затем между сторонами состоялся обмен мнениями по другим темам, представляющим взаимный интерес для двух стран.