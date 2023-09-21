Поражение сепаратистов было неизбежно перед лицом решимости Азербайджана

Армяне в Карабахском регионе Азербайджана согласились сдать оружие. Хотя так называемый замороженный конфликт позволил им продержаться там несколько десятилетий, их окончательное поражение было быстрым, внезапным и в конечном итоге неизбежным перед лицом решимости Баку восстановить полный суверенитет над своей территорией.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье английского журналиста Ника Пауэлла, опубликованной в авторитетном европейском издании EU Reporter.

Автор статьи отмечает, что даже замороженные конфликты не длятся вечно. Россия, США и Евросоюз должны были избавиться от чувства самоуспокоения в 2020 году, когда азербайджанские войска освободили часть своей территории, находившейся под армянской оккупацией.

"В Карабахском регионе, считающимся культурной родиной азербайджанцев, издавна проживали армяне. Но он всегда признавался частью Азербайджана всем международным сообществом. С момента начала боевых действий в 2020 году Баку совершенно четко заявил, что не примет никакой альтернативы полной реинтеграции всего Карабаха.

Интересно, что если Россия, США и ЕС согласны в чём-то, то становится очевидно, что ситуация на самом деле неустойчива и, возможно, просто ошибочна. Однако стоит обратить внимание на их мотивы. В случае Москвы это было желание сохранить влияние на Южном Кавказе. Для Вашингтона это была возможность поддержать Ереван и подорвать российское влияние. Подход Европейского Союза можно назвать разобщенным. Председатель Европейского совета Шарль Мишель выступил в роли честного посредника, организовав ряд встреч между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном", - пишет английский журналист.

В беседе со мной и другими журналистами в освобожденном городе Шуша в июле Президент Алиев похвалил усилия председателя ЕС Мишеля несмотря на то, что российская и американская платформы, столь необходимые для предотвращения дальнейшего конфликта, были подорваны, продолжил он.

"ЕС оказал себе медвежью услугу, когда глава европейской дипломатии Жозеп Боррель потребовал от Азербайджана "прекратить военные действия", не затронув при этом армянские вооруженные формирования, поддерживаемые Арменией.

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило сожаление по поводу заявления ЕС и защитило свое право отвечать на военные провокации и террористические атаки со стороны вооруженных сил Армении. Посол Азербайджана в Евросоюзе Вагиф Садыгов отметил, что армянские военные должны сложить оружие и сдаться "или же столкнуться с последствиями", добавив, что это справедливо как для Азербайджана, так и для любой другой страны, столкнувшейся с подобной угрозой суверенитету", - напомнил Пауэлл.

Тем временем, подчеркивает автор статьи, премьер-министр Армении Пашинян представляет собой жалкую личность.

"Потерпев поражение в войне 2020 года, он прямо признал, что Армения не имеет претензий на азербайджанскую территорию, а косвенно - что у него закончились союзники. Но пока мир в лице России, США и ЕС не видел необходимости говорить ему, что игра окончена и что так называемый замороженный конфликт (на самом деле сопровождающийся эскалацией напряженности) не может быть растянут еще на несколько лет. В таких условиях он никогда не сможет убедить армянский народ, а тем более карабахских армян, что настало время для заключения мирного договора.

Теперь перед Азербайджаном стоит задача успешной реинтеграции армянских жителей Карабаха, хотя некоторые из них, возможно, предпочтут уехать. Для ЕС, в частности, настало время не только видеть в Азербайджане надёжного партнера и поставщика нефти и газа, но и поддерживать стабильность и мир на всем Южном Кавказе. Этот регион имеет огромное значение как сам по себе, так и в качестве торгового пути между Европой и Азией. Заключение мирного договора с открытием границ для торговли и сотрудничества - это приз, который требует терпения и настойчивости, хотя лучше такое терпение, чем десятилетиями мириться с замороженным конфликтом, надеясь, что он никогда не разрешится", - заключил Ник Пауэлл.