Традиция, однако: ожидаемое фиаско армяно-французского тандема в Совбезе ООН

Автор: Акпер Гасанов

В Нью-Йорке завершилось заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Карабахском регионе Азербайджана. Еще вчера, в статье, посвященной обращению Президента Азербайджана Ильхама Алиева к азербайджанскому народу, я указал на бессмысленность проведения сегодняшнего заседания Совбеза ООН. Так оно и произошло. Все надежды Армении и ее главного покровителя, лоббиста и куратора, а это Франция, которая и созвала нынешнее заседание Совбеза ООН, на принятие антиазербайджанской резолюции провалились.

Скажу больше - не было озвучено ни одного предложения о введении санкций против Азербайджана. А ведь на это так рассчитывали в Ереване, в рядах мирового армянства и даже в Париже. В сухом остатке мы имеем вторую кряду провальную попытку армяно-французского дуэта использовать Совбез ООН в качестве инструмента давления на Азербайджан. Слухи о невероятных возможностях Парижа и мирового армянства оказались сильно преувеличенными.

Да, Франция сделала ряд ожидаемых, далеких от реальности, откровенно проармянских заявлений. Она потребовала от Азербайджана обеспечить права и безопасность армянского населения Карабахского экономического региона нашей страны. Но мы и ранее слышали такие призывы от представителей Франции. И отвечали им не раз, напоминая о том, что на территории РА нет азербайджанцев, ибо там была проведена этническая чистка. А все попытки не видеть этого - контрпродуктивны и лишают Францию статуса объективного оценщика существующих реалий. Соответственно, мнение Парижа не может быть для нас важным.

Кстати, Франция в Совбезе ООН указала на важность недопущения вовлечения Армении в конфликт на том основании, что такой шаг грозит ее территориальной целостности. О том, что Армения и создала конфликт, предъявляя территориальный претензии на азербайджанские земли, держа их под оккупацией более четверти века, Франция "забыла". При этом, стоит напомнить еще и о том, что буквально вчера Президент Азербайджана Ильхам Алиев положительно оценил действия руководства РА, которое на сей раз заявило о невмешательстве в ход антитеррористической операции, которую вынуждена была проводить наша страна.

"Могу сказать, что Армения в этот период - вчера, сегодня - неожиданно проявила политическую компетенцию, и мы ценим это. Мы считаем это важным фактором, и думаю, что произошедшие вчера и сегодня события одновременно окажут позитивное влияние на идущий между Азербайджаном и Арменией мирный процесс", заявил вчера глава нашего государства. Всем французским ораторам нужно сначала изучать речи Президента Азербайджана, а уже потом выступать с той или иной трибуны.

То же самое могу посоветовать и представителю Германии, которая выступила с антиазербайджанской речью. Я уже не буду указывать на неуместность менторства со стороны представительницы страны, которая виновна в развязывании самой страшной и кровопролитной войны в истории человечества. Но вот о том, что "народ Нагорного Карабаха " не может заслуживать чего-то большего, чем изгнанные из РА три десятка лет назад сотни тысяч азербайджанцев, я упомяну.

Как и о том, что вообще нет никакого "народа Нагорного Карабаха", а есть армянское население Карабахского экономического региона Азербайджана, которое, добавлю, незаконно проживает на территории нашей страны. Германия, с ее очень щепетильным отношением к законам, никогда бы не позволила так долго проживать на территории этой страны граждана чужого государства.

Кто еще отметился откровенно предвзятым заявлением? Это был глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Но тут нужно вспомнить о его происхождении, о реалиях Испании и все станет ясно. Хотя даже учитывая данное обстоятельство то, что он начал свою речь словами про "солидарность с армянами Карабаха" - это перебор. Ибо, перед нами был пример солидарности с сепаратистами, а также с теми, кто держал на территории Азербайджана армию численностью в 10.000 человек, а также тяжелую технику. Боррель солидарен с теми, кто закладывал мины, от которых погибло свыше 300 азербайджанцев? Если да, то он не имеет морального права далее занимать столь высокий пост. Если нет, то нужно следить ему за сказанным.

Коротко, пройдусь по выступлениям иных ораторов. США , в целом, были взвешены, напомнив о миллионах долларов финансовой помощи армянам Карабахского региона Азербайджана и завершив речь словами о том, что нужно совместно действовать во благо мира в регионе. О том же заявила и Швейцария, подчеркнув важность уважения к принципу территориальной целостности государств.

Россия выразила сожаление в связи с погибшими и раненными в результате контртеррористической операции, указав и на гибель российских миротворцев. Она рассказала о том, что операция уже завершена и прошли переговоры между Азербайджаном и представителями армян Карабахского региона в Евлахе. Также представитель России напомнил о том, что премьер-министр РА Никол Пашинян признал территориальную целостность Азербайджана как на момент, делающий неуместными любые претензии официального Еревана. Он заявил и о важности поэтапное интеграции карабахских армян в правовое пространство Азербайджана.

Бразилия заявила о поддержке территориальной целостности Азербайджана, упомянул про Агдамскую дорогу. Китай подчеркнул, что внимательно отслеживает ситуацию, он высоко оценил роль российских миротворцев и указал на то, что Азербайджан и Армения являются соседями , которые никуда друг от друга не денутся. После чего поддержал меры по укреплению доверия и указал на важность принятия решений, в соответствии с нормами международного права.

В том же духе, если коротко, высказались практически все ораторы. Многие из них особо подчеркивали, что уже начался диалог между представителями официального Баку и карабахскими армянами. Да, с целым набором откровенно нелепых и лживых заявлений выступил глава МИД РА Арарат Мирзоян. Но было априори непонятно, насколько правильно ему что-то говорить, если Никол Пашинян ранее открыто признал Карабахский экономический регион территорией Азербайджана. Получается, что глава МИД РА попытался вмешаться во внутренние дела Азербайджана?!

Он лепетал откровенную чушь о "праве жить на земле предков". В международном праве нет ничего такого. " Землей предков" армяне могут объявить любую территорию, где когда-то они жили или живут ныне. Значит ли , что это предъявлять претензии на данные земли, оккупировать их? Очевидно же, что нет. Но попробуй докажи армянской стороне, что их взгляд на мир и реальность - две разные вещи.

Мирзоян, в итоге, договорился до обвинений в адрес Совбеза ООН, который остался глух к надеждам официального Еревана. Поразительная наглость со стороны представителя страны, которая так и не выполнила 4 резолюции Совбеза и Генассаблеи ООН! Наглость, на которую блестящими, четкими аргументами отреагировал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он четко указал на то, что наша страна действовала в рамках норм международного права. Он подчеркнул, что уже состоялась давно назревшая встреча в Евлахе, от которой, добавлю, месяцами отказывалась именно армянская сторона.Он рассказал о том, что на территории Карабахского экономического региона Азербайджана расположилось свыше 10.000 представителей незаконных армянских вооруженных формирований. Про три сотни погибших в результате "минного террора" со стороны РА, он также поведал.

Он продемонстрировал фото уничтоженного в ходе контр-террористической операции армянского оружия , иронично добавив , что его наличие никак не говорит о стремлении официального Еревана к миру. Он справедливо указал на то, что любая страна мира действовала бы ровно также, как Азербайджан в аналогичных условиях.Он , в конце концов, дезавуировал речи Мирзояна ссылкой на заявления Никола Пашиняна. И это был высший пилотаж!

Упомяну также о том, что представитель братской Турции указал на то, что это Армения планомерно отказывалась выполнять конкретные пункты трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.Он справедливо указал на то, что Армения не оставила Азербайджану выбора и что противостояние незаконным вооруженным формированием это не только право , но и обязанность любой страны по отношению к своим гражданам.Он процитировал Президента Турции Эрдогана , заявившего ранее, на заседании Генассамблеи ООН: "Мы ожидаем, что Армения выполнит свои обещания, в первую очередь по открытию Зангезурского коридора. Как уже признали все, Карабах - это азербайджанская территория. Любое насаждение другого статуса никогда не будет принято".

Вот таким получилось заседание Совбеза ООН, инициированное Францией. Крах надежд Парижа и Еревана на то, что они получат хоть что-то, что можно было бы выдать за "дипломатическую победу". Нет, в итоге они столкнулись с очередным фиаско. А Азербайджан снова доказал не только свою правоту, свою приверженность нормам международного права, но и наличие у нашей страны мощных и верных союзников, готовыъ противостоять любым нападкам на здравый смысл , который диктует согласие на все, что предлагает официальный Баку.