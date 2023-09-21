Первый шаг по долгой дороге к миру: итоги встречи в Евлахе

Автор: Акпер Гасанов

Это было сравнительно недавно, всего семь с небольшим лет назад. В мае 2016 года, то есть спустя месяц после четырехдневной войны, которая завершилась разгромом армянской армии и освобождением свыше 20 квадратных километров ранее оккупированных азербайджанских земель, имело место новое обострение на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск в Карабахе.

Оно показало, что идеи реваншизма были, есть и будут сильны в рядах армянских националистов. Вот и тогда вычленился некий руководитель центра "Модус Вивенди" Ара Папян. Обратите внимание на пафосное название конторы, которую этот Ара возглавлял. Нет, Ара, центр изучения арменистики во всех планетах Солнечной системы "Перпетуум Мобиле"!

Не менее пафосным, чем название конторы, было и тогдашнее заявление Папяна. Он топал ногами и утверждал, что армяне "должны были дойти до Евлаха и закрыть пути экспорта нефти Азербайджана". Ну вот, по прошествии семи лет армяне до Евлаха и дошли. Это были карабахские армяне, вчера капитулировавшие перед мощью азербайджанской армии, в рекордно короткие сроки завершившей анти-террористическую операцию.

Говоря на языке официоза, по приглашению Администрации Президента Азербайджанской Республики в городе Евлах ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов встретился с Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном в качестве представителей армянских жителей Карабаха. Я не знаю, как на эту информацию отреагировал тот же Ара Папян, но ему и иным армянским реваншистам придется смириться с новой реальностью.

Той, в которой карабахская хунта капитулировала и вынуждена была прийти туда, куда требовал официальный Баку. На столах, в ходе этой встречи, ясное дело, не было куска тряпки, которую армянскому населению Карабахского экономического региона пытались впарить в виде "флага" никем не признанного самообразования. И прибывшие на встречу с Р.Мамедовым карабахские армяне были всего лишь капитулянтами. Хотя они, в узком кружке себе подобных, именовались едва ли не "повелителями Вселенной".

Более того, премьер-министр Армении Никол Пашинян, который когда-то кричал в центре Еревана про то, что "Карабах-это Армения и точка", на сей раз, в своем обращении к соотечественникам по случаю Дня независимости РА, ни разу не сказал про Карабах. Вот, что "Железный Кулак" животворящий делает! В Азербайджане оценили запоздалую, но все же понятливость Никола Воваевича.

Что же касается встречи в Евлахе, то она прошла в конструктивной и позитивной обстановке, были обсуждены вопросы реинтеграции армянского населения Карабаха, восстановления инфраструктуры и организации деятельности на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики. Рамин Мамедов представил планы по реинтеграции. Кроме того, была подчеркнута важность скорейшей реализации вопросов, отраженных в заявлении Министерства обороны Азербайджанской Республики от 20 сентября о прекращении антитеррористических мероприятий.

Да, сегодня мы по-прежнему слышим речи разного рода армянских реваншистов. Мы видим, что армянская оппозиция тужится свергнуть власть. Мы знакомы со всеми неуместными заявлениями политиков из разных стран мира, которые явно надеялись на более длительный ход анти-террористической операции, что дало бы им возможность верещать и требовать "наказать Азербайджан".

Но все они были переиграны Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который добился капитуляции карабахской хунты. "Террористы были наказаны, и Армении еще раз было продемонстрировано, что на любую их провокацию будет дан достойный ответ", заявил глава нашего государства в ходе вчерашнего обращения к азербайджанскому народу.

А еще он добавил вчера, что возникновение новой ситуации в нашем регионе неизбежно, поскольку после того, как криминальный режим хунты сдался, этот источник напряженности, это ядовитое гнездо остается уже в истории и проживающее в Карабахе армянское население, наконец, может спокойно вздохнуть. А еще Президент Азербайджана добавил, что все права карабахских армян будут обеспечены - права на образование, культурные права, религиозные права, права на муниципальные выборы.

"Сегодня для простых людей, живущих в Карабахе, создан новый исторический шанс. Они не должны упустить этот шанс. Мы к этому готовы и азербайджанский народ это знает. Убежден, что армянский народ тоже знает, что я верен своему слову. Мы предлагаем это, и я надеюсь, что наше предложение будет принято. Потому что это предложение основано на логике, исторической справедливости, международном праве и будущем развитии, рассчитанное на процветание", заявил вчера Президент Азербайджана Ильхам Алиев. И сегодняшняя встреча в Евлахе была первым шагом на пути реализации всего, о чем он сказал. А армянским реваншистам, мечтавшим о поездках в Евлах, теперь нужно думать о том, как оправдаться перед своим народом за десятилетия лжи.