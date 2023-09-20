Грандиозный финал блестящей стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Завтра, во второй половине дня в Нью-Йорке должно пройти заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Карабахском экономическом регионе Азербайджана. Но, я не понимаю реального смысла в его проведении. Нет, для отчетности руководства структуры, которая давно доказала свою беззубость, неэффективность и о важности скорейшего реформирования которой ныне не рассуждает только ленивый, сам факт посиделок может быть и важен. Но пропал реальный повод для его проведения.

Его обнуление - плод ювелирной работы азербайджанской армии, ведомой Верховным Главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Вечернее обращение к азербайджанскому народу которого - блестящий образец выступления политического лидера новой формации. Да, глава нашего государства не раз доказывал, что его слово равно его официальной подписи, что он способен добиваться всех поставленных целей, отстаивая национальные интересы Азербайджана.

Безусловно, были, есть и будут страны, мечтающие реализовать свои планы в ущерб Азербайджану, всему нашему региону. Они ставят во главу угла кощунственный принцип "разделяй и властвуй", пытаясь погрузить страны и народы в бездну управляемого хаоса. Для этих целей они использовали как саму Армению, так и марионеточный режим в Ханкенди. Но все они не учли одной простой истины - во главе нашей страны стоит блестящий стратег и тактик, представитель мировой политической элиты.

Президент Азербайджана за годы своего нахождения у власти многократно доказывал способность реализовывать проекты мирового значения. Он доказывал и бесполезность попыток говорить с Азербайджаном на языке ультиматумов. В том числе и поэтому абсурдны надежды ряда представителей армянского политического сообщества на то, что завтрашнее заседание Совбеза ООН приведет к осуждению нашей страны.

Азербайджан осуществил антитеррористические мероприятия на своей территории, уничтожая исключительно армянские военные объекты. Мирному армянскому населению Карабахского экономического региона были даны гарантии безопасности и они были соблюдены. Объекты городской инфраструктуры не были затронуты. А ведь в связи с этим стоит вспомнить, что в ходе 44-дневной войны, терпя поражение на фронте, руководство РА отдало преступный приказ о нанесении ударов по Гяндже, Барде, Мингечауру.

В их результате погибло мирное азербайджанское население - старики, женщины, дети. Никакого наказания за эти преступления Армения не понесла. Но содеянное ею - бесспорный аргумент, который наша страна может использовать в полемике с теми силами, которые готовы и далее поддерживать армянский реваншизм. О них Президент Азербайджана Ильхам Алиев упомянул отдельно.

Он справедливо указал на то, что они, находясь далеко от нашего региона, подталкивают армянский народ к новым страданиям, к новым поражениям. В момент, когда Азербайджан, уставший от многократных увещеваний к официальному Еревану и предложений одуматься напоминает о своем мощном "Железном Кулаке", все эти провокаторы доказывают неспособность помочь РА.

Их руки по локоть в крови как азербайджанского, так и армянского народов. Но их, по причине пресловутых двойных стандартов, никто не судит. Это не просто аморальная, но и опасная для мира ситуация, при которой провокаторы не несут наказания, а раз за разом пытаются напялить на себя тогу менторов и Третейских Судей. Но в том-то и дело, что их мотивы легко читает и обнуляет Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он четко повторил сегодня, что у Азербайджана не было, нет и не будет никаких территориальных претензий к Армении. Он подчеркнул, что у азербайджанского народа нет никаких проблем с армянским народом. Он заявил о том, что армяне Карабахского региона будут пользоваться всеми правами и благами ведущего государства Южного Кавказа. И это были слова, которые обязаны услышать в Ереване, если там действительно хотят долгосрочного мира с нашей страной, на всем Южном Кавказе.

Азербайджан к миру готов. Он и сделал огромный шаг к нему, нейтрализовав такой нарыв, как карабахский сепаратизм, мешавший нашему региону. Перед которым теперь открылась реальная возможность для процветания в рамках трехстороннего сотрудничества. В Баку высоко оценили действия руководства РА, которое не пошло на поводу у провокаторов из-за рубежа, мечтавших о долгом и кровавом ходе антитеррористических мероприятий, блестяще осуществленных ВС АР.

Признание за руководством Армении политической мудрости и выдержки - доказательство того, что Азербайджан, возглавляемый Президентом Ильхамом Алиевым искренне жаждет мира. Прочного, вечного. У Южного Кавказа появился шанс стать одним из самых привлекательных, развивающихся уголков планеты.И шанс этот дан именно Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Который долгие годы пытался избежать войны, предлагая мир. Который сумел достичь мира, победив в войне.