Исторический день: великая победа Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Ну вот и все. Весь мир, уверен, облетят кадры, на которых видно, как Карабахский экономический регион Азербайджана покидают те, кто на протяжении трех десятилетий не соглашался на самые разные предложения официального Баку. Да, карабахским армянам предлагался самый высокий статус автономии в составе Азербайджана. Они отказались. Потом им предложили статус культурной автономии в составе Азербайджана. Снова отказались.

Не сделали они должных выводов и из итогов 44-дневной войны. Они продолжали варварски грабить наши земли, вооружались, устраивали минный террор, проводили "выборы" в узком кружке своей хунты. Они отвергали предложения официального Баку, надеясь на "реванш" и поддержку в его осуществлении кого угодно, начиная от России и заканчивая коллективным Западом. Это была их роковая ошибка, приведшая к позорному финалу.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев еще раз доказал всему миру, что никакие попытки давления на нашу страну не работают. Вот и по итогам переговоров главы нашего государства с госсекретарем США Энтони Блинкеном Президент Азербайджана заявил, что антитеррористические мероприятия будут остановлены, если оружие будет сложено и формирования вооруженных сил Армении разоружены.

И вот, мы увидели, что карабахская хунта приняла условия своей капитуляции. Достигнуто соглашение о выводе военнослужащих Армении из зоны развёртывания российского контингента, полном разоружении вооружённых формирований "армии обороны Нагорного Карабаха" и вывода тяжёлой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха с целью их скорейшей утилизации.

Вопросы реинтеграции, обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана, согласно достигнутой договорённости, будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и представителями центральных властей Азербайджана, которая состоится в городе Евлах 21 сентября 2023 года и в ходе последующих встреч.

То есть, карабахская хунта вынуждена была принять все требования официального Баку. Да, те, кто заявлял о том, что никогда не пойдет на попятную, теперь поджали хвосты и ищут пути личного спасения. Осталось теперь подождать и ознакомиться с информацией о том, какой будет судьба Араика Арутюняна, его преемников, а также главного подстрекателя, классического "козла-провокатора" Рубена Варданяна.

Что-то мне подсказывает, что им предстоит еще раз попробовать на запах, а может и на вкус, нижнее белье российских миротворцев, в машинах коих они могут попытаться улизнуть в РА. Впрочем, это их позор, их страница в биографии. Азербайджану же важно то, что пришел конец всей долгой истории, начало которой было положено армянскими националистами еще в конце 80-ых годов прошлого века.

Эта история унесла жизни тысяч наших лучших сыновей и дочерей. Она на долгие четверть с лишним века превратила в беженцев и вынужденных переселенцев около миллион азербайджанцев. Она помешала развитию нашего государства. Но теперь все уже позади. И это величайшая, историческая победа Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Всего за 24 часа незаконные формирования Карабаха потеряли половину своих "вооруженных сил". Кроме того, у "войск Карабаха" закончились боеприпасы. Подчеркиваю все это, дабы потом не было слышно лживых речей с армянской стороны о том, что "они готовы были сражаться до конца". Президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз продемонстрировал, что из себя представляют те, кто когда-то именовал себя "непобедимыми".

Это далеко не первая его личная победа. Именно выбранная им стратегия и тактика развития государства помогла Азербайджану одержать победу в четырехдневной апрельской войне 2016 года. Тогда была унижена и разгромлена армия Роберта Кочаряна-Сержа Саргсяна-Сейрана Оганяна. Потому уже имел место разгром армии Никола Пашиняна.

Он имел место и в ходе 44-дневной войны, и в ходе операции "Решительный Ответ" в сентябре прошлого года, и сейчас. Теперь уже окончательная. В Баку все равно на то, какова будет судьба Никола Пашиняна, который спрятался от своего народа, опасаясь свержения. Все равно нам и на возмущенные речи, которые звучали, звучат и будут звучать из Вашингтона, Парижа, Москвы и иных городов мира. У нас есть могучая армия, единство народа, мощная экономика. А главное - Президентом Азербайджана является поистине великий полководец и политический деятель мирового масштаба Ильхам Алиев, который всегда знает, что, когда и как нужно делать.