Урок защиты национальных интересов от Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз преподал всему миру пример того, как нужно защищать национальные интересы и что такое системная внутренняя и внешняя политика. Рассуждая глобально и совершив экскурс в совсем недавнее прошлое скажу, что был сделан акцент на перевооружение армии за счет развития экономики.

Системная внутренняя и внешняя политика привели Азербайджан сначала к победе в 44-дневной войне, а теперь уже к действиям, которые положат конец существованию хунты, доживающей свои последние дни на всем миром признанных территориях Азербайджана, в Карабахском экономическом регионе. Флаг Азербайджана, это уже не вызывает никаких сомнений, взовьется в Ханкенди, в Ходжавенде, в Ходжалы.

И это будет очередное торжество справедливости. И очередной пример того, как нужно бороться с террористами. Да, именно с террористами. Ведь, 19 сентября в 04:30 транспортное средство марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники Министерства внутренних дел Азербайджана, подорвалось на мине, заложенной диверсионной группой армянских незаконных вооруженных формирований, действующих на территории временного размещения миротворцев.

В результате теракта погибли сотрудники МВД Джамалзаде Асим (1994 г/р), Ширинов Рамиль (1987 г/р), Махмудов Сеймур (1991 г/р), Заманов Хазар (1998 г/р).Особо отмечу, что "КамАЗ" двигался по недавно построенной туннельной дороге на территории села Тагаверд Ходжавендского района, в направлении места теракта, приведшего к гибели сотрудников Государственного агентства автомобильных дорог на проходящем через Ходжавендский район 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.

Это говорит о том, что мины были заложены совсем недавно. Вот вам и реальная цена заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что он признает территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический регион. Вот вам и цена его "миролюбивым" заявлениям. Лицемер и лжец, который отдал приказ о бомбежке мирных азербайджанских городов Гянджи, Барды и Мингячевира, солгал и сейчас.

Он, финансируя из госбюджета Армении карабахских сепаратистов и не делая ничего для разоружения незаконных вооруженных формирований на территории Карабахского экономического региона, подвел ситуацию до сегодняшней. И теракт, жертвами которого стали три сотрудника МВД Азербайджана, стал последней каплей в чаше нашего терпения.

Сейчас Пашинян может сколько угодно и кому угодно писать и звонить. Точно также, как и лидеры карабахской хунты вольны бить в бубен и дуть в дудук. Уже поздно. Не помогут армянской стороне и все эти американские, французские политики, от которых за версту несет армянским коньяком. Нулевой является и цена воплей и призывов бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена.

"Азербайджан начал новое крупное наступление против Нагорного Карабаха", утверждает он, обесценив даже не самого себя, а НАТО. Потому, что поддержка терроризма в одном флаконе с цинизмом и глупостью, никогда не выглядели столь явно. Впрочем, он или кто-то иной могут нести какую угодно ахинею. Реальность снова определяется на поле боя. И новую реальность снова создает Азербайджан, ведомый Президентом и Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым.

"Администрация Президента Азербайджанской Республики заявляет о готовности к встрече в Евлахе с представителями армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны. Однако для прекращения антитеррористических мероприятий незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать все оружие, а незаконный режим должен самораспуститься. В противном случае антитеррористические мероприятия будут продолжены до конца", говорится в заявлении Администрации Президента нашей страны.

Это четкий, обоснованный ультиматум. Вариантов "пропетлять" у карабахской хунты уже нет. Были, на протяжении почти трех лет, но в Ханкенди и Ереване предпочли верить в то, что им кто-то поможет и дальше отказываться от рациональных предложений официального Баку. Это была их роковая, но уже последняя ошибка. Теперь перед Рубеном Варданяном и прочей шушерой стоит одна задача- спасти свою шкуру.