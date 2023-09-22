Яшар Гюлер винит Армению в начале локальных антитеррористических мер в Карабахе

Шаги предпринятые Азербайджаном в Карабахе стали следствием невыполнения Арменией ее обязательств в рамках достигнутых ранее договоренностей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал в интервью газете Milliyet глава Минобороны Турции Яшар Гюлер.

"Армения подписала соглашение о прекращении огня по итогам 44-дневной войны. И она должна соблюдать его условия. Там [в Карабахе] обосновались террористы. Они незаконно ведут там добычу в шахтах. Они не слушали предупреждения, блокировали дороги. Последние 10-15 дней в их адрес постоянно были предупреждения прекратить, но ничего не изменилось. И в итоге Азербайджан им ответил. По итогам одного дня они заявили, что сдаются, отдадут оружие и уйдут", - сказал министр.

По его словам, и "Россия заявила, что все земли [в Карабахе] принадлежат Азербайджану". Он выразил надежду, что предпринятые Баку контртеррористическая меры "станут шагом к долгосрочному миру". "Особенно если Армения будет должным образом выполнять свои обязательства, и положения мирного соглашения будут реализованы в кратчайшие сроки. Тогда в регионе установится атмосфера мира и спокойствия", - заключил Гюлер.

Комментируя проведенные недавно учения военных Армении и США, министр сказал, что "не считает особо важным это мероприятие". Однако, по его словам, участие в учениях "даже 25 человек может быть воспринято неверно в условиях нынешней напряженности", поэтому "лучше бы сторонам действовать осторожнее".