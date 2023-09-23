Русская община Азербайджана поддерживает реинтеграцию армянского населения Карабаха

Русская община Азербайджана всецело поддерживает старания руководства страны, направленное на скорейшую реинтеграцию армянского населения Карабаха в мультинациональное азербайджанское общество.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в заявлении общины.

"Антитеррористические мероприятия в Карабахе и встреча между представителями Президента Азербайджана и представителями жителей Карабаха армянского происхождения 21 сентября в Евлахе положили конец многолетнему конфликту. Уже на следующий день по просьбе представителей армянских жителей Карабаха, в контексте обсуждения социальных и гуманитарных вопросов, по дороге Агдам-Ханкенди были отправлены 2 грузовика с различными продуктами питания и средствами гигиены, а также 2 автомобиля с хлебом.

Мы - русское население Азербайджана, уверены, что социально-экономический план реинтеграции армян Карабахского региона полностью соответствуют всем правам и нормам конституции республики. Азербайджан традиционно мультинациональная, мультикультурная страна, где в мире и согласии проживают многие этнические группы. На протяжении всей нашей истории мы всегда жили в мире со всеми народами, которые населяют нашу страну, независимо от национальности и вероисповедания. Настало время для мира, развития и процветания всего Южного Кавказа.

Наша доблестная армия под руководством Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продемонстрировала на поле боя истинный героизм и патриотизм, освободив армянское население Карабаха от военной хунты преступников, насильно удерживавших власть на протяжении многих лет.

Мы всегда будем помнить наших героев, отдавших жизнь за Родину. Русская община выражает соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления раненым. Мы также выражаем соболезнования семьям погибших российских миротворцев, отдавших свои жизни за установление мира в регионе и искренне надеемся на то, что впредь, мир восстановлен навечно", - говорится в обращении общины.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются. Параллельно передаются все оружие, боеприпасы и тяжелая техника. Обеспечивается координация вышеуказанных процессов с российским миротворческим контингентом.

По приглашению Администрации Президента Азербайджанской Республики 21 сентября 2023 года в городе Евлах ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов встретился с Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном в качестве представителей армянских жителей Карабаха.

В контексте обсуждения вопросов социального и гуманитарного характера представители армянских жителей Карабахского региона Азербайджана сообщили, что существует особая потребность в топливе. В то же время они попросили гуманитарную помощь в виде продуктов питания.

По итогам встречи их просьба была воспринята положительно. В частности, планируется в скором времени обеспечить поставку топлива для обеспечения отопительных систем детских садов и школ, а также службы скорой медицинской помощи и пожарной службы и осуществить гуманитарную поддержку.