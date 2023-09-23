Армяне рассказали сказку об "ударе ВС Азербайджана по складу миротворцев"

Автор: Байрам Эльшадов

Армяне продолжают попытки зацепиться за любую соломинку, которая им кажется спасительной. Последний фейк, наспех изготовленный армянской пропагандой, является одним из примеров откровенной халтуры.

На видео, которые усиленно распространяют армяне, якобы демонстрируются видеокадры "уничтожения склада миротворцев в Карабахе". Однако, аргументация армянской стороны не выдерживает критики. В первую очередь, абсолютно неясно, где и когда снималось видео. Да, на видео видны российские флаги, однако армия РФ присутствует в нескольких точках планеты. Таким образом невозможно утверждать с уверенностью, где были сняты кадры.

Второй момент, который заставляет усомниться в том, что уничтожен был действительно склад с оружием. Читатель может вспомнить большое количество видеокадров уничтожения складов, которые распространялись в сети за последние годы. Каждый из таких взрывов был намного более масштабным. При этом выделяется густой черный дым. Читатели могут удостовериться в этом, рассмотрев любое видео взрыва арсенала с вооружением. А на видео, которое тиражуют армяне, дым серый, и не видно масштаба разрушений, который обычно присущ таким ударам.

Третий момент, который очень смущает, связан с тем, что после завершения локальных антитеррористических мер армяне идут на любые уловки, чтобы испортить отношения между Баку и Москвой. И данное видео отлично вписывается в нарратив, который усиленно распространяют армянские пропагандисты.

В заключении, факт "уничтожения склада" не является реальным из-за того, что Азербайджан и представители контингента миротворцев проводили совместное расследование инцидента, который имел место в рамках локальных антитеррористических мер. И если бы склад был бы "уничтожен", то очевидно, что миротворцы знали бы об этом и обсудили бы этот момент со своими азербайджанскими коллегами.

Все эти аргументы прекрасно иллюстрируют степень неадекватности распространяемого армянами фейка. Азербайджан использовал высококлассные военные системы для выполнения легитимных задач, что прекрасно подтверждается отсутствием жертв и инцидентов на поле боя. Таким образом, распространяемая информация является попыткой Ереванских пропагандистов поднять шумиху, создать вакуум в отношениях между Баку и Москвой, что позволит Армении использовать это в своих интересах. Но это не сработает, так как нет аргументов, указывающих на правоту Армении.