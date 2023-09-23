Создана рабочая группа для решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахе

По поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева создана под руководством вице-премьера Шахина Мустафаева рабочая группа для решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе.

Как сообщает в субботу Day.Az, информацию об этом распространила Администрация Президента Азербайджанской Республики.

Рабочая группа действует в рамках Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики.

В состав рабочей группы вошли министерства экономики, труда и социальной защиты населения, сельского хозяйства, внутренних дел, здравоохранения, науки и образования, ОАО "Азерэнержи", ОАО "Азеришыг", Производственное объединение "Азеригаз", Госагентство автомобильных дорог и другие соответствующие учреждения.

С 20 сентября 2023 года рабочая группа провела следующие мероприятия:

- 22 сентября 2023 года по действующей дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди министерством по чрезвычайным ситуациям были отправлены 2 грузовых автомобиля с 40 тоннами продовольствия и средств гигиены и 2 автомобиля с хлебом для армянских жителей;

- для обеспечения армянских жителей первичной медико-санитарной помощью и питанием министерством по чрезвычайным ситуациям в Агдаме, Физули и Кяльбаджаре созданы палаточные лагеря на 1000 человек. Армянские жители получают первичную медицинскую помощь и соответствующую поддержку на местах со стороны действующих на этих территориях полиции, военнослужащих и гражданского персонала;

- в ответ на просьбу представителей армянских жителей на встрече, состоявшейся 21 сентября в городе Евлах, в первую очередь, будет обеспечена отправка горюче-смазочных материалов в детские сады, станции скорой медицинской помощи и пожарные службы;

- обеспечивается проезд по дороге Лачин-Ханкенди для личного состава контингента российских миротворческих сил, а также для доставки продовольствия и предметов первой необходимости гражданскому населению посредством миротворцев;

- для Международного комитета Красного Креста (МККК) создаются условия для перевозки продовольствия, лекарственных препаратов и детского питания по маршруту Агдам-Аскеран-Ханкенди и Лачин-Ханкенди, а также для командирования дополнительного персонала из Бакинского и Женевского офисов организации в представительство МККК в Ханкенди;

- на основании обращения МККК создаются необходимые возможности для эвакуации в Армению лиц, нуждающихся в медицинской помощи.