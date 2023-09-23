В селе Хейвали Кяльбаджарского района обнаружен крупный склад боеприпасов

Азербайджанские военные обнаружили крупный склад вооружений в селе Хейвалы Кяльбаджарского района.

Как сообщает в субботу Day.Az, склад заполнен различными видами оружия и боеприпасами, ящиками со снарядами и другой продукцией военного назначения.

На складе обнаружены следующие оружие и боеприпасы: 82-мм минометные снаряды; пушечные снаряды "D-30"; взрыватели RGM-2"; дистанционно управляемые взрыватели; гранатометы и крупнокалиберные патроны; военное снаряжение; 20-мм снаряды, 200 штук; пушечные снаряды 30-мм, 6 штук; пушечные снаряды "2A42"; миномет "120-PM-43 M"; патроны RPS калибра 7,62; 120-мм минометы образца 1985 года, пригодные к эксплуатации; снаряды PDM; гаубица "2S1", снаряды для РСЗО "Град"; мины 1982 года производства; 120-мм минометы; снаряды "D-20" и др.

Представляем вниманию видеокадры со склада.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются. Параллельно передаются все оружие, боеприпасы и тяжелая техника. Обеспечивается координация вышеуказанных процессов с российским миротворческим контингентом.

По приглашению Администрации Президента Азербайджанской Республики 21 сентября 2023 года в городе Евлах ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов встретился с Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном в качестве представителей армянских жителей Карабаха.

В контексте обсуждения вопросов социального и гуманитарного характера представители армянских жителей Карабахского региона Азербайджана сообщили, что существует особая потребность в топливе. В то же время они попросили гуманитарную помощь в виде продуктов питания. По итогам встречи их просьба была воспринята положительно.