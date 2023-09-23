Назван объем топлива, отправленного Азербайджаном для армянских жителей Карабаха

В соответствии с просьбой представителей армянских жителей на встрече, состоявшейся 21 сентября в городе Евлах, об обеспечении горюче-смазочными материалами детских садов, служб скорой медицинской помощи и пожарных служб, 23 сентября посредством дороги Барда-Агдам-Аскеран-Ханкенди было отправлено 24 тонны бензина, 40 тонн дизельного топлива.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила Администрация Президента Азербайджана.