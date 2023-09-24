https://news.day.az/politics/1600810.html "Ехали хорошо, такого даже не ожидали" - армянка Карабаха разоблачает фейк пропагандистов - ВИДЕО
"Ехали хорошо, такого даже не ожидали" - армянка Карабаха разоблачает фейк пропагандистов - ВИДЕО
Сказки армянских пропагандистов о "жестоком обращении" с мирным армянами Карабаха со стороны азербайджанцев продолжают рушиться на глазах.
Как сообщает в воскресенье Day.Az, жительница одного из карабахских сел рассказала, что с ними обращались хорошо и она в сопровождении миротворцев спокойно выехала в Армению.
Представляем вашему вниманию видео:
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