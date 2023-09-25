Сколько мин было найдено на освобожденых территориях?

Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало количество мин и неразорвавшихся боеприпасов, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях на прошлой неделе.

Как сообщили в понедельник Day.Az в агентстве, в ходе операций по разминированию, проведенных с 11 по 17 сентября в Тертере, Ходжавенде, Шуше, Агдаме, Физули, Джебраиле, Лачине, Губадлы и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 18 противопехотных, 11 противотанковых мин и 40 неразорвавшихся боеприпасов. Была расчищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов территория в 379,9 га.

Напомним, что в ходе операций по разминированию, проведенных с 4 по 10 сентября, в Тертере, Ходжавенде, Шуше, Агдаме, Физули, Джебраиле, Лачине, Губадлы и Зангилане было обнаружено и обезврежено 31 противопехотная и 12 противотанковых мин, а также 214 неразорвавшихся боеприпасов. Была проверена территория в 5,246 га.