Генеральный прокурор Азербайджана находится с рабочим визитом в Великобритании

Делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджанской Республики Кямраном Алиевым находится с визитом в Лондоне для участия в 28-й ежегодной конференции и общем собрании Международной ассоциации прокуроров.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана, делегация посетила посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве и возложила цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, почтив его светлую память.

Затем состоялась встреча с сотрудниками посольства.

Выступившие на церемонии открытия конференции генеральный прокурор Англии и Уэльса Виктория Прентис, глава Королевской прокурорской службы Макс Хилл и президент Международной ассоциации прокуроров Хуан Батиста Махикес выразили уверенность в том, что мероприятие внесет вклад в успешное продолжение международного сотрудничества в борьбе с современными проявлениями преступности и пожелали удачи работе конференции.

Выступая 25 сентября на пленарной сессии конференции, генеральный прокурор Камран Алиев рассказал о масштабных реформах, проводимых в органах прокуратуры Азербайджана, о роли прокуратуры в борьбе с преступностью в современную эпоху и важности международного сотрудничества в этой области.

В рамках участия в конференции Кямран Алиев провел встречи с генеральными прокурорами Турции, Саудовской Аравии, Палестины, Таиланда, Грузии, Лихтенштейна, Молдовы, Таджикистана и других государств, а также с руководителями авторитетных международных организаций. Генеральный прокурор Кямран Алиев проинформировал коллег о локальных антитеррористических мероприятиях, проводившихся в Карабахском регионе Азербайджана под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

В ходе рабочего визита генерального прокурора в Лондон состоялась двусторонняя встреча в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании. На встрече с генеральным директором по операциям Робом Джонсом были обсуждены вопросы эффективной борьбы с транснациональной преступностью, в том числе с незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и организованной преступностью.

Во встрече принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Элин Сулейманов.

Визит делегации Генеральной прокуратуры в Соединенное Королевство продолжается.