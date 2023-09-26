Зангезурский коридор - проект, важный для всех тюркских государств

Зангезурский коридор - важный проект, представляющий интерес для всех тюркских государств.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

"Зангезурский коридор является важным проектом не только с точки зрения связи между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР, но в то же время он важен для всех тюркских государств с молодым и активным населением в 160 миллионов человек и экономикой объемом, превышающим 1 триллион долларов", - добавил Уралоглу.

Отметим, что создание новой транспортной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, в том числе начало функционирования Зангезурского коридора, сыграет решающую роль с точки зрения открытия нового транспортного узла на маршруте Среднего коридора.

С этой точки зрения важно принятие совместных эффективных мер в направлении полной реализации транспортно-транзитного потенциала региона, увеличения и диверсификации товарооборота, упрощения и совершенствования транзитных процедур.

Армения продолжает чинить проблемы открытию Зангезурского коридора. - Одно из обязательств, принятых на себя Арменией в соответствии с Трехсторонним заявлением, касалось вопроса обеспечения связи между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР.