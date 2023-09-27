Азербайджанский народ чтит память шехидов Отечественной войны

Сегодня минуло три года с начала Отечественной войны (27 сентября 2020 года), продлившейся 44 дня и завершившейся победой Азербайджана над Арменией, положив конец 30-летней оккупации.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, с самого утра Вторую Аллею шехидов посещают государственные чиновники и другие лица. В Баку и регионах чтут память героических сыновей, погибших за свободу своей Родины, и возлагают цветы к их могилам.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в Азербайджане 27 сентября ежегодно отмечается День памяти в знак глубокого уважения к азербайджанским солдатам и офицерам, героически сражавшимся в 44-дневной Отечественной войне, отдавшим свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.

Представляем читателям фоторепортаж ко Дню памяти: