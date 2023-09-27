Транспортные средства специального назначения МЧС отправились в Ханкенди

Как известно, благодаря мерам, принятым сотрудниками Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, был потушен пожар начавшийся в результате взрыва на АЗС вблизи Ханкенди.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с инцидентом в целях проведения поисково-спасательных и других необходимых мер безопасности в город Ханкенди выехали 10 транспортных средств специального назначения МЧС с экипажем из 50 человек.

Также 53 автомобиля МЧС с личным составом и необходимым оборудованием отправятся на строительство полевого госпиталя вблизи Ходжалы.

Напомним, что 25 сентября на автозаправочной станции недалеко от города Ханкенди произошел взрыв.

В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.

В связи с этим, в целях оказания помощи пострадавшим по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди первоначально была отправлена машина скорой медицинской помощи с противоожоговыми медицинскими принадлежностями, перевязочными материалами, перчатками, лекарственными препаратами (спреи, кремы, болеутоляющие, антибиотики и пр.) для лечения 200 человек.