МИД Азербайджана о мнении Верховного комиссара ООН по правам человека

Мнение Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка было принято нами во внимание.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос местных СМИ о комментарии Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка относительно ситуации в регионе.

По его словам, все шаги, предпринятые Азербайджаном в связи с восстановлением территориальной целостности и суверенитета, в том числе последние 24-часовые антитеррористические мероприятия, были осуществлены в полном соответствии с нормами и принципами международного права.

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