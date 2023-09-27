https://news.day.az/politics/1601748.html Рубен Варданян задержан - ГПС Азербайджана
Рубен Варданян задержан - ГПС Азербайджана
27 сентября на пограничном пункте пропуска "Лачин" на государственной границе в результате бдительности военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана был задержан направлявшийся из Азербайджана в сторону Армении Рубен Карленович Варданян, 1968 года рождения, незаконно прибывший на территорию страны и занимавший "должность" так называемого "государственного министра".
Как сообщает Day.Az, он был доставлен в Баку в сопровождении сотрудников Сил быстрого реагирования Государственной пограничной службы.
Для принятия соответствующего решения в отношении задержанного он был передан соответствующим государственным органам.
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