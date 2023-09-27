Мировое сообщество приняло созданную Азербайджаном новую реальность

Заявление президента Совета ЕС Шарля Мишеля после "перформанса" верховного представителя ЕС по международным отношениям и политике безопасности Жозепа Борреля в Совете Безопасности ООН дает основания полагать, что отношение Брюсселя к новой ситуации на Южном Кавказе, особенно после последних успешных антитеррористических мероприятий Азербайджана, отличается от демонстрируемого проармянскими западными политиками.

Как передает Day.Az, об этом в среду сказал Trend политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

По его словам, это также подтверждает, что ЕС заинтересован в Брюссельской платформе в качестве основного формата обсуждения процесса нормализации азербайджано-армянских отношений.

Мирзабейли также отметил отношение и внимание, проявленное центральной властью Азербайджана к армянским жителям Карабаха, неотложные меры, предпринятые для устранения существующих в регионе проблем.

"Азербайджан делает все возможное для защиты прав и свобод населения армянского происхождения, обеспечения его безопасности и удовлетворения его потребностей, искренне желает, чтобы люди не уезжали из мест своего проживания. При этом уважается свободный выбор тех, кто хочет покинуть территорию Азербайджана", - сказал он.

Мирзабейли добавил, что все произошедшие события еще раз показывают, что альтернативы миру нет.

"Единственный путь к миру, безопасности, стабильности, процветанию не только на Южном Кавказе, но и во всем мире - это защита территориальной целостности и суверенных прав государств, недопущение двойных стандартов и попыток деактивации механизмов международной и региональной безопасности", - сказал он.