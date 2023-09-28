https://news.day.az/politics/1601943.html Обновленный список конфискованного вооружения в Карабахе
1. Стрелковое оружие и гранатометы - 1132
Обновленный список конфискованного вооружения в Карабахе
Министерство обороны обнародовало информацию о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 10:00 28 сентября, передает Day.Az.
1. Стрелковое оружие и гранатометы - 1132
2. Артиллерийские орудия - 61
3. Средства ПВО - 235
4. Боеприпасы - 434295
5. Снаряжение и принадлежности - 2732
6. Оптические и другие приборы - 231
7. Бронетехника - 26
8. Автомобильная техника - 125
9. Прицеп - 21.
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