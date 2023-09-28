МИД Азербайджана недоволен словами Пашиняна

Мы решительно осуждаем и отвергаем утверждения премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 28 сентября, заявившего, что армянские жители, проживающие в Карабахском регионе Азербайджана, якобы подверглись "этнической чистке".

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

В нем отмечается, что столь эмоционально рассказанная небылица и высказанная тревога противоречат заявлению премьер-министра Армении от 21 сентября, в котором он говорил об отсутствии угрозы армянским жителям со стороны Азербайджана, подрывают усилия Азербайджана по оказанию гуманитарной поддержки и по реинтеграции, а также возможные перспективы для установления мира между Азербайджаном и Арменией.

МИД Азербайджана подчеркивает, что руководство Армении игнорирует тот факт, что центральные государственные институты Азербайджана оперативно приступили к реализации необходимых мер гуманитарной поддержки и удовлетворению нужд армянского населения Карабахского региона.

"Премьер-министр Пашинян прекрасно осознает, что выезд армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, является их личным и индивидуальным решением и не имеет ничего общего с насильственным переселением. Если какая-то часть армянских жителей не желает жить в рамках азербайджанского законодательства и власти и подчиняться им, то мы не можем их заставить сделать это. Наоборот, мы призываем жителей Армении не покидать места своего проживания и стать частью мультиэтнического азербайджанского общества.

Для установления мира и безопасности в регионе Армения должна устранить препятствия на пути процесса реинтеграции армянских жителей и сосредоточиться на успешном завершении переговорного процесса по мирному договору, основанному на территориальной целостности и суверенитете обеих стран", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел.