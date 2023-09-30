Полное восстановление территориальной целостности Азербайджана открыло новую эру региона

Прекращение существования самопровозглашенного образования, созданного на территории Азербайджана, - это естественный финал. Так и должно было быть. Отныне можно констатировать, что территориальная целостность Азербайджана обеспечена полностью. И возврата к прошлому не будет.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный турецкий публицист и политолог Мехмет Перинчек.

По его словам, обеспечение территориальной целостности Азербайджана открывает новую эру для всего региона, потому что с окончательным разрешением карабахского конфликта создается реальная почва для мира и стабилизации в регионе. Без восстановления территориальной целостности Азербайджана мир и стабильность были бы невозможны, потому что сложилась несправедливая ситуация, которая требовала исправления.

"Сейчас возникла реальная возможность для мира. И это, конечно, может служить и региональной интеграции, и экономическому развитию. Я всегда говорил и говорю, что территориальная целостность Азербайджана является залогом мира, стабильности и экономического развития региона. Это выгодно всем региональным странам. Не только самому азербайджанскому народу и братскому ему турецкому народу, но и всем народам Южного Кавказа, даже армянскому", - сказал Перинчек.

Роспуск так называемой "НКР" открывает новый мир и для карабахских армян, считает наш собеседник. Они раньше жили в непризнанном образовании, изолированно, а реинтеграция и гражданство Азербайджана даст им много новых возможностей. Руководство Азербайджана является гарантом безопасности и благополучия армян Карабаха. Азербайджанцы привыкли жить рядом с армянами. И это было не только в советские времена - даже после армянской оккупации армяне продолжали жить в различных регионах Азербайджана. И живут до сих пор. Живут мирно, без проблем, пользуясь теми же правами, что и все другие народы страны, подчеркнул Перинчек. Теперь, отметил он, армянские жители Карабаха могут развиваться, играть положительную роль в налаживании мостов между Арменией и Азербайджаном.

""Выступая накануне в Зангилане, Президент Ильхам Алиев обратился к Армении, к тем, кто за ней стоит и кто сегодня строит какие-то новые планы против Азербайджана, и посоветовал им не испытывать в очередной раз терпение азербайджанского народа. Думаю, это обращение больше даже касается покровителей Армении, тех, кто используют ее в своих играх. Судьба сепаратистского образования на азербайджанских землях доказывает, что игра по правилам империалистических сил никогда не дает положительного результата. Армяне, Армения и Карабах совсем не интересуют западный мир. Их судьба не важна для западных столиц. Они лишь хотят использовать армян против государств, которые являются барьерами для планов США. Армянский народ для Запада - это пушечное мясо, плацдарм против Турции, России и Азербайджана. Когда же они видят, что этот инструмент теряет силу и значимость, его после использования выбрасывают. История уже не раз доказывала это. Во время Первой мировой войны, в период дашнакской Армении и даже во время Второй мировой войны Запад использовал армян. Но на Южном Кавказе у Запада руки коротки. Странам региона нужно связывать свою судьбу не с внерегиональными игроками, а с региональными инициативами", - сказал Мехмет Перинчек.

Лейла Таривердиева