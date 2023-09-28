https://news.day.az/politics/1601936.html Карабахские сепаратисты объявили о самороспуске
Карабахские сепаратисты объявили о самороспуске
Незаконный режим в карабахском регионе Азербайджана объявил о самороспуске.
Как сообщает Day.Az, решение об этом принял Самвел Шахраманян, возглавлявший незаконную структуру.
На основании решения прекращают свою деятельность все учреждения и организации незаконного режима. Таким образом, "нкр" прекращает свое существование.
Армянскому населению Карабаха рекомендуется ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания в Карабахе.
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