Конфликт завершился, но клоуны остались

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В армянском медиа-пространстве никогда не было недостатка в клоунах. Особенно громко они заявляли всегда о себе, когда Армения несла какие-то потери в карабахском вопросе. Обязательно появлялись говорящие головы, одинаково двигавшие ртами, произнося бравурные фразы и угрозы. Казалось бы, ну что можно сказать армянам после окончательного краха идеи "миацума"? Какие слова утешения можно найти, чтобы осушить их "многовековые" слезы?

Такие слова нашел политолог Владимир Погосян. Этот забавный персонаж армянского агитпропа, одевшись в хаки, дал интервью армянскому националистическому онлайн-изданию (вещающему, между прочим, в России) и изрядно всех повеселил. Не смешно, наверное, было только самим армянам.

Погосян призвал армян не унывать и верить в лучшее. Что значит это лучшее в армянском представлении, думается, всем понятно. Погосян уверил, что, достаточно скинуть Пашиняна, и все территориальные вопросы решатся в пользу армян. "Мы", то есть оппозиция не только вернем все потерянные с 2020 года территории, но возьмем и в два раза больше "В два раза больше будем забирать. Мы дождемся этого дня. Мы построим такую армию", - заверил он. Дальше аппетиты Погосяна перекинулись на Юг России. Азербайджанских территорий показалось мало. "Мы можем прийти и забрать Армавир, Сочи и Крым", - заявил он, уточнив, что Крым так вообще на 70 процентов принадлежит армянам. Каков аппетит, однако, у бывшего разведчика, дававшего советы в военных делах президентам от карабахского клана. Понятно, какие советы он давал и почему Армения дошла до дна.

В принципе, Погосян не сказал ничего такого, о чем втайне не мечтал бы любой армянин. Сейчас, когда армянство страшно возмущено и оскорблено тем, что Москва даже не попыталась предотвратить крушения их многолетних надежд, предъявлять территориальные претензии на российские территории означает нарастить аудиторию благодарных слушателей. Погосян - клоун, выходя на арену, он хочет видеть полные залы. А если серьезно, то Юг России уже давно постепенно занимается армянами. Армяне захватили самые лучшие места и курортные города Краснодарского края, плодят сепаратистские настроения на черноморском побережье России и Украины. Никто как армяне не ждут сейчас больших проблем для Москвы, чтобы, дождавшись удобного момента, захватить российский юг, избавившись от русских и жителей других национальностей. Историческая и пропагандистская подушка для этого уже давно готова. Армянство ждет лишь подходящего момента.

Однако в России уже поняли, кого пригрели, кому давали развернуться и захватывать лучшие позиции. Может так случиться, что "самый армянский город России" Сочи лишится этого статуса. Во всяком случае, судя по новостям, армяне уже теряют бизнес на Черном море.

Так что, товарищ Погосян, что называется, не вписался в реальный момент. Что же касается обещания захватить половину Азербайджана, то скажем так: никому из армян еще не удавалось так потроллить собственный народ как ему.