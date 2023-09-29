Сахиба Гафарова обсудила двустороннее сотрудничество с председателем Верховной Рады Украины

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком в Дублине.

Об этом Day.Az сообщили в пятницу в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

На встрече состоялся обмен мнениями об отношениях между двумя странами и парламентами. Было отмечено, что отношения между двумя странами и народами имеют богатую историю, наши народы долгие годы живут в дружбе.

В ходе беседы было подчеркнуто тесное сотрудничество Азербайджана и Украины как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. Была подчеркнута важность взаимной поддержки в вопросах территориальной целостности, суверенитета.

На встрече была выражена благодарность Азербайджану за гуманитарную помощь, которую страна направила Украине, это было расценено как показатель дружественных отношений.

Было отмечено, что отношения между двумя странами успешно продолжаются и на уровне законодательных органов. Деятельность межпарламентских групп дружбы между Азербайджаном и Украиной служит мостом для углубления сотрудничества в этой области.