Взбешенное поражением в Карабахе армянство объявило «сезон охоты на турок»?

Автор: Лейла Таривердиева

Полная потеря всяческих надежд заполучить азербайджанские территории сталf для армянства потрясением и привело его радикальное крыло в состояние острого душевного дисбаланса. Такого удара армянство еще не переживало. Фантазии о "геноциде армян" не в счет. Нынешнее поражение существует не в армянских фантазиях, а в реальности, поэтому вызывает реальный шок, а не наигранные слезы. Зная немного о психологии армянского национализма, можно ждать активизации самых низменных инстинктов в среде радикалов. Конечно, их меньшинство, но большинство на преступные действия хоть и не пойдет, однако не осудит и даже будет приветствовать. О чем можно судить по реакции в соцсетях

29 сентября армянская диаспора Калифорнии перешла в открытое наступление. "Героическая" армянская молодежь, любящая "родину предков" исключительно через океан, устроила дебош в Лос-Анджелесе у здания Анненберг-холла, чтобы выразить протест по поводу решения Калифорнийского университета провести мероприятие с участием посла Турции в США Хасана Мурата Мерджана. Помимо прочего, армян возмутило приглашение турецкого дипломата потому, что он "напрямую поддерживает политику Турции по отрицанию "геноцида армян"". Эти претензии даже невозможно комментировать, настолько они лишены логики. Странно требовать от посла Турции поддержки армянской фальшивки. Странно также требовать от университета ориентироваться исключительно на армянские капризы.

Надо сказать, что армянскую диаспору в США избаловали до крайности и совершенно распустили. Как и во Франции. Спюрк в идеологическом выражении это некое подобие психиатрической клиники, где в каждой палате обитает свой Наполеон или Македонский. В постоянных рецидивах заболевания виноваты даже не столько сами пациенты, сколько потворствующий их маниям и иллюзиям "медперсонал". Более двух веков используя армянство в различных нечистоплотных целях, попеременно меняющиеся хозяева баловали его конфетками и пряниками, закрывая глаза на то, что у них под носом растет огромная проблема. В результате армянство привыкло к безнаказанности и незаслуженным леденцам и стало думать, что ему все можно.

Возможно, выражения мы выбрали несколько резковатые, но то, что случилось во время истерики у Анненберг-холла, вышло за рамки традиционного армянского хулиганства. А произошло то, что, не побоимся этого слова - стадо доведенных ненавистью до безумия молодых армян на территории университетского городка напало на турецких дипломатов, приглашенных на мероприятие. В сообщении МИД Турции говорится: "29 сентября 2023 года официальные лица, участвовавшие в конференции по общественной дипломатии Турции, организованной совместно Школой журналистики и Институтом им. Юнуса Эмре в Университете Южной Калифорнии, подверглись нападениям, словесному и физическому давлению радикальных армянских групп". Ведомство особо обращает внимание на то. Что язык ненависти радикальных групп в последнее время трансформировался в акты насилия. Сообщается, что отдел дипломатической безопасности США и Департамент полиции Лос-Анджелеса (LAPD) приняли необходимые меры безопасности.

"Вызывает беспокойство трансформация языка ненависти в акты насилия со стороны радикальных диаспоральных групп, направленных против нашей страны и Азербайджана, а в последнее время - против правительства Армении и мирного процесса в регионе. Мы инициируем необходимый юридический процесс против совершивших физическое нападение на нашу делегацию. Произошедшее еще раз подтвердило, что искажение исторических событий, продиктованное узкими и местными политическими мотивами, и заявления в угоду экстремистским группировкам, способствуют радикализации, разжиганию ненависти и насилию", - подчеркивается в заявлении МИД Турции.

Распространившееся в соцсетях и СМИ видео безобразной акции заслуживает детального изучения. И органами безопасности, и психиатрами. На лицах молодых радикалов написана такая ненависть, что мурашки по коже. Видно, что эти парни и девушки не контролируют себя. Программа уже активизирована, и если не принять меры, диаспора снова разродится тейларянами, сасунянами, яникянами и мелконянами. Открытое нападение толпы на турецких дипломатов это очень серьезный сигнал. Озвученное во время нападения объявление "сезона охоты на турок" требует принятия жестких мер. Те, кто управляют армянским радикализмом, знают, где у армян находится заветная кнопка, на которую стоит нажать - и нормальный человек превращается в потенциального убийцу и террориста. Отключение от программы возможно только жесткими мерами и наказанием. Безнаказанность приведет к обострению ситуации.

Подобные инциденты являются позором для стран, в которых они происходят. Инцидент 29 сентября в Лос-Анджелесе должен иметь серьезные последствия для организаторов и участников. Иначе в следующий раз армянские радикалы будут действовать еще наглее и опаснее.