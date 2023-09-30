Армянская диаспора продолжает унижаться

Автор: Байрам Эльшадов

Армянская диаспора в Америке становится более иррациональной и прибегает к более глупым аргументам для продвижения своих интересов. В то время как весь мир внимательно следит за последствиями локальных антитеррористических мер в Карабахе и эксперты по военному делу аплодируют грамотно выстроенной стратегии, которая избавила Азербайджан от чумы сепаратизма, армянская диспора выступает со смехотворными заявлениями.

За 10 дней, которые прошли с момента окончания событий в Карабахе, Армянский национальный комитет Америки (АНКА) сумел додуматься только до требований ввести против Азербайджана санкции. Повод - надуманные "этнические чистки". В администрации господина Байдена, наверное уже привыкли к таким требованиям, хотя странно, что там терпят весьма ультимативный и деструктивный подход диаспоры.

Но армянские требования смехотворны. В первую очередь потому, что армяне стали нацией-рекордсменом по использованию термина "этническая чистка" за последние месяцы. Постоянное упоминание этих двух магических слов армянами лишает юридический термин всего смысла и является дискредетацией реальных этнических чисток, которые, к сожалению, случались в мировой истории.

Вторая причина, которая вызывает улыбку, заключается в том, что диаспора не следит за новостями. Представитель ООН Кавита Белани отвечая на вопрос корреспондента Анадолу сказала следующее: "Зафиксировано ли какое-либо жестокое обращение с этими людьми во время их путешествия?" Белани ответил: "Я знаю, что до сих пор не было зафиксировано никаких инцидентов. Не было зафиксировано никаких случаев жестокого обращения. Это длительное путешествие, пробки на дорогах - сложная ситуация для людей. Однако случаев жестокого обращения со стороны азербайджанцев не зафиксировано". И если ООН, являющийся бюрократическим адом, где каждое решение принимается с тяжелым боем и каждая формулировка проходит через десяток одобрений, говорит прямо о том, что никаких "этнических чисток" не было, то это однозначно так.

Да и зачем администрации президента Байдена вводить санкции в отношении Азербайджана? Только потому что так захотела армянская диаспора? Учитывая то, что армянская пропаганда не имеет ничего общего с реальностью, что уже прекрасно известно во всех крупных столицах, крики и требования диаспоры, без сомнений, будут проигнорированы.

Армянская диаспора в США в целом, и в частности АНКА, уже давно дискредитировала себя. Все прекрасно понимают то, что диаспора не заинтересована в продвижении реальных фактов. И люди, формирующие внешнюю политику США также знают, что если пойти на поводу агрессивной риторики армянской диаспоры, то мир на Южном Кавказе еще более отдалится.

Армянская диаспора тратит свое время на бессмысленные требования, но миру не интересны ее требования и позиция.