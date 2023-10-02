https://news.day.az/politics/1603208.html Найденное на складе в Ханкенди еще раз подтвердило ложь армян - VİDEO
Найденное на складе в Ханкенди еще раз подтвердило ложь армян - VİDEO
При осмотре территории Ханкенди и близлежащих районов, наряду с обнаружением складов оружия и боеприпасов, был выявлен еще один интересный факт.
Как сообщает в понедельник Day.Az, при осмотре территории обнаружен также склад с продуктами питания.
То есть у "голодающих" армян в якобы "блокадном" Ханкенди было достаточно муки, подсолнечного масла, детских соков и т.д.
Этот факт еще раз доказал не только ложь армян, но и лицемерие, двуличие, двойные стандарты проармянских кругов Запада, которые поддержали эту ложь властей Армении и остатков сепаратистского режима.
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