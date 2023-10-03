Установлены личности военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе

Стали известны личности еще 5 азербайджанских военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе.

Как сообщает Day.Az, минобороны Азербайджана обновило список азербайджанских военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий.

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