https://news.day.az/politics/1603711.html Халаф Халафов обсудил c Абдоллахияном региональные вопросы
Халаф Халафов обсудил c Абдоллахияном региональные вопросы
Находящийся с визитом в столице Ирана Тегеране представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов встретился 4 октября с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.
По информации Day.Az, на встрече обсуждались двусторонние отношения стран.
Кроме того, были обсуждены региональные и международные вопросы.
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