Халаф Халафов обсудил c Абдоллахияном региональные вопросы

Находящийся с визитом в столице Ирана Тегеране представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов встретился 4 октября с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

По информации Day.Az, на встрече обсуждались двусторонние отношения стран.

Кроме того, были обсуждены региональные и международные вопросы.