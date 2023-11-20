Новые кадры из Ханкенди

Осуществляемая министерством обороны и другими соответствующими структурами работа по разминированию, восстановлению коммуникаций и новых путей обеспечения в регионе после антитеррористических мер, проведенных менее чем за сутки 19-20 сентября нынешнего года, еще раз выявила огромные масштабы милитаризации на наших территориях.

Как сообщает Day.Az, об этом было сказано на совместном брифинге МИД и минобороны Азербайджана в связи с выявленными новыми фактами об очередных военных преступлениях, планировавшихся Арменией в Карабахе.

Так, в результате проведенных работ были обнаружены военная техника, вооружение и боеприпасы различного калибра, большая часть которых была размещена на объектах гражданской инфраструктуры. В частности, были обнаружены противотанковые управляемые ракетные комплексы "Корнет" и "Фагот", ракеты реактивных систем залпового огня ТОС-1А производства 2021 года. Была представлена информация о деятельности, осуществлявшейся Арменией в военно-производственном центре в Ханкенди, который за последние 30 лет занимался модификацией военной техники и дронов.