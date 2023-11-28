Красный крест навестил плененных Арменией азербайджанцев

В ноябре сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) вновь посетили лиц армянского происхождения, о которых сообщила азербайджанская сторона, и азербайджанцев, удерживаемых в Армении.

Как передает Day.Az, об этом во вторник сообщила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова.

Она отметила, что с указанными лицами были проведены встречи один на один и созданы условия для установления контакта с их семьями.

"Согласно своему мандату, МККК во время посещений оценивает обращение с задержанными лицами и условия их содержания, создает возможность для восстановления или продолжения связи с их семьями. В соответствии с процедурами МККК, наблюдения и рекомендации относительно посещений предоставляются исключительно удерживающей стороне", - добавила И.Гусейнова.

Отметим, что лидер националистической партии "Дашнакцутюн" в Карабахе, бывший так называемый "председатель парламента" сепаратистов Давид Ишханян, бывший так называемый "президент" сепаратистов Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян, Давит Манукян - который занимал "должность" так называемого "первого заместителя командующего армией обороны" и "служил" в звании "генерал-майора" сепаратистского режима в Карабахе, занимавший "должность" так называемого "государственного министра" сепаратистского режима в Карабахе - Рубен Варданян, бывший так называемый "министр иностранных дел" сепаратистского режима в Карабахе Давид Бабаян, Леви Мнацаканян - занимавший должность так называемого "министра обороны" сепаратистского режима в Карабахе, были задержаны Службой госбезопасности Азербайджана и доставлены в Баку.

Напомним, что из-за ограниченной видимости в неблагоприятных погодных условиях на границе Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики с Арменией в апреле этого года пропали без вести военнослужащие министерства обороны Азербайджанской Республики - Бабиров Агшин Габиль оглу (2004 года рождения) и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу (2003 года рождения).

Затем стало известно, что они взяты в плен в Армении, где было принято так называемое "решение" об аресте Агшина Бабирова и так называемом "судебном процессе" Армении против азербайджанских солдат.

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