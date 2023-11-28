Баку вызвал на ковер дипломатов США, Германии и Франции

28 ноября в МИД Азербайджана были отдельно вызваны временные поверенные в делах посольств США и Германии, а также чрезвычайный и полномочный посол Франции, передает во вторник Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Как сообщается, на встречах было отмечено, что новостной портал "AbzasMedia" с участием организаций, зарегистрированных в этих странах, осуществляет незаконные финансовые операции, а также что посольства указанных стран были вовлечены в эту деятельность, на что было высказано серьезное возражение против этой деятельности.

"Было отмечено, что Агентство международного развития США, FreedomNow, New Democracy Fund и другие организации, нарушая правила предоставления грантов, осуществляли незаконную передачу финансовых ресурсов на территорию Азербайджана, внесли незаконный вклад в деятельность "AbzasMedia". Было подчеркнуто, что согласно законодательству Азербайджанской Республики о грантовой деятельности и грантовых договорах грантовые договоры подлежат государственной регистрации в соответствии с определённой процедурой, выделение финансирования проектам, не прошедшим регистрацию, является серьезным нарушением законодательства страны", - сказали в ведомстве.

Сообщается, что вместе с тем, в соответствии с международной практикой, в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О СМИ" не допускается финансирование субъекта местных СМИ физическими или юридическими лицами зарубежных стран, а также государственными структурами зарубежных стран.

"Было отмечено, что действия посольств и принадлежащих им организаций на территории нашей страны, противоречащие упомянутому законодательству, также являются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Азербайджанская сторона жестоко осудила эту деятельность, которая противоречит законодательству нашей страны и направлена на вмешательство во внутренние дела страны, и было доведено до сведения, что в связи с указанными фактами она оставляет за собой право принимать соответствующие меры в соответствии с национальным законодательством", - сказали в МИД Азербайджана.

Отметим, что 21 ноября в отношении директора сайта "AbzasMedia" Ульви Гасанли и главного редактора Севиндж Аббасовой было возбуждено уголовное дело по статье 206.3.2 (контрабанда) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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