Демагогия Мирзояна не производит никакого эффекта на Баку

Есть такое выражение - "часть правды - это ложь". Арарат Мирзоян, как, впрочем, практически все армянские пропагандисты, политики и дипломаты, предпочитает оперировать исключительно выгодными для себя фактами, умалчивая о собственном вкладе в инициирование вражды и войны с азербайджанцами на протяжении последних 35 лет, а если еще точнее - с начала прошлого века.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, комментируя искажение Мирзояном причин карабахского конфликта и сегодняшней ситуации в регионе.

Напомним, что, выступая на заседании СМИД ОБСЕ, Мирзоян обвинил Азербайджан в желании "получить территорию Нагорного Карабаха без его армянского населения", что, по версии главы МИД Армении, было причиной развязывания конфликта.

Арарат Мирзоян, отметил азербайджанский депутат, умалчивает о том, что конфликт начался с изгнания 200 тысяч азербайджанцев из Зангезура и иных областей Армении, что последовательно проводились этнические чистки в отношении азербайджанского населения в самой бывшей НКАО, а потом и на территории 7 оккупированных районов вокруг нее. Всего жертвами армянской агрессии и этнических чисток стали около миллиона граждан нашей страны. Их имущество было разграблено, а города и села разрушены до основания, подчеркнул Мусабеков.

"Мирзоян умалчивает, что, вопреки Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, Армения, так и не вывела с территории Карабаха свои вооруженные силы, продолжала поддерживать финансово незаконный сепаратистский режим. Именно подобные Мирзояну идеологи и политики, сделав соучастниками своих преступлений карабахских армян, вбили им в головы мысль о невозможности совместного проживания с азербайджанцами. Когда после неоднократных предупреждений и требований, Баку вынужденно провел однодневные антитеррористические мероприятия и добился разоружения армянских незаконных воинских формирований, сепаратисты склонили местное население к массовому выезду в Армению. Теперь Мирзоян хочет переложить вину с больной головы на здоровую, обвиняя Баку в этнических чистках, и умалчивает о том, что дома и имущество выехавших армян охраняются, а армянам предлагается вернуться, легализовать свое пребывание и в условиях безопасности жить под защитой законов Азербайджанской Республики. Возможно, Мирзоян какие-то очки для своей политической карьеры посредством демагогических выступлений и зарабатывает, но в контексте установления прочного мира, нормализации армяно-азербайджанских отношений и регионального сотрудничества его усилия дают прямо противоположный эффект", - сказал наш собеседник.

По его словам, на азербайджанское руководство и дипломатов демагогия Мирзояна не производит никакого впечатление и мало что может изменить на практике. Азербайджан полностью восстановил территориальную целостность и суверенитет в полном соответствии с международным правом. Нравится это армянам и их покровителям или нет, но с реалиями им всем, включая Мирзояна, мириться придется. И лучше рано, чем поздно, сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева