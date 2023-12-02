Что произошло на собрании партии Пашиняна?

Автор: Байрам Эльшадов

Армения намеревается продолжить антироссийский внешнеполитический разворот и эта политика проводится по указанию премьер-министра Никола Пашиняна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, во время очередного заседания партийного собрания "Гражданского Договора" обсуждались внешнеполитические вопросы, в частности переформатирования национальной внешней политики и возможная реакция России.

"Стало известно, что Пашинян предоставил своим товарищам по команде возможность в течение нескольких часов высказывать свое мнение по этой теме, пытаясь показать, что он учитывает мнение каждого. Они сказали, что он подтвердил обоснованность политики в отношении России, заявив, что они будут продолжать в том же темпе, хотя и не зайдут слишком далеко, поскольку Армения зависит от России в вопросах экономики и безопасности. Однако он не сказал, поедет ли он в Петербург или нет", - отмечается в сообщении армянских СМИ.

Два момента кажутся очень интересными в данном сообщении. Во-первых, наше внимание привлекло то, что армянские издания отметили, что Пашинян "пытался показать, что он учитывает мнение каждого". Возникает такое ощущение, что подразумевается будто мнение других партийных представителей его не интересует. Если это так, то это указывает на тревожную внутрипартийную динамику.

Второй момент, который является важным, связан с тем, что "Гражданский договор" не хочет зайти далеко в антироссийском курсе. Что ставит перед нами такой вопрос. Как изменится внутриполитическая ситуация в стране? Ведь высшие эшелоны армянской власти обещают населению полный разворот на 180 градусов от России, а во внутрипартийных дискуссиях говорят о том, что нельзя заходить далеко из-за зависимости.

Или же дискуссия о том, что нельзя зайти далеко в развороте, является умиротворением той части партии, которая сомневается в правильности подхода? Но если так, то опять же, это является еще одним аргументом в пользу того, что не все идеально в "Гражданском договоре".

Резюмируя, можно отметить то, что одно становится ясным. Кто-то говорит не правду кому-то. У нас нет проблем с этим, ведь, в конце концов это внутринациональный вопрос Армении. Но проблема в том, что это может привести к внутренней нестабильности в Армении. А учитывая непредсказуемость армянской внешней политики, то это станет проблемой для всех стран, которые окружают ее.

Но в любом случае внешнеполитическая каша, которую заварил Ереван, ударит по армянам. Уж слишком много взяли на себя политики в Ереване, и слишком много потенциальных проблем они создали своему населению.