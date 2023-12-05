В Зангилане состоялась панельная дискуссия с участием иностранных экспертов

Пятого декабря в Зангилане прошла панельная дискуссия с участием 60 иностранных экспертов, представляющих 30 стран мира, в рамках форума "Карабах: Возвращение домой через 30 лет. Достижения и трудности".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, в панельной дискуссии, организованной совместно Институтом развития и дипломатии Университета АДА и Центром анализа международных отношений, при поддержке Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана, приняли участие представители авторитетных мозговых центров и академических учреждений из разных стран мира.

Заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов выступил с приветственной речью на первой панельной дискуссии, которая прошла с выступлениями специальных представителей различных территорий, освобожденных от оккупации.

Затем началось панельное обсуждение, модератором которого выступил проректор Университета АДА, а также директор Института развития и дипломатии Фариз Исмаилзаде.

На обсуждении выступили специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район Вахид Гаджиев и специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов. В мероприятии также приняли участие специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов и специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, входящим в состав Восточно-Зангезурского экономического района, Масим Мамедов.

В ходе обсуждения иностранным экспертам была представлена информация о восстановительных и строительных работ проводимых в Карабахе, о модели Азербайджана в процессе возвращения на освобожденные от оккупации территории, а также были даны ответы на их вопросы.

Вторая часть панели прошла под модерацией директора Центра анализа международных отношений Фарида Шафиева.

Здесь выступили профессор Университета АДА Гюльмамед Мамедов, член Кабинета президента Боснии и Герцеговины Исмет Кадич, сотрудник Института иностранных дел Эфиопии Дараскедар Тайен, член грузинского Фонда "Рондели" Шота Утиашвили, профессор Университета Южного Уэльса Англии Али Варда и исследователь из Джеймстаунского фонда США Маргарита Асенова

Участники дискуссии рассказали о мировом опыте процесса репатриации, построения сообществ и процесса интеграции на освобожденных территориях.

После завершения мероприятия с сессией вопросов и ответов участники посетили Зангиланское село Агалы, где ознакомились с концепцией "Умного села". Гостям была представлена информация о пяти основных компонентах, которые были учтены в ходе реализации пилотного проекта "Умное село". Было отмечено, что такой большой объем финансирования отражает процесс строительства сел в Карабахе и развитие экономики Азербайджана.

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