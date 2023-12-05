Иран надеется на ускорение делимитации границ на Каспии после встречи в Баку.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе встречи глав МИД прикаспийских государств в Москве.

"Конвенция о правовом статусе Каспийского моря определяет права и обязанности и общие рамки сотрудничества между пятью прибрежными странами в четырех морских зонах. Применение суверенитета, суверенных прав и исключительной коллективной юрисдикции в этих зонах требует проведения исходных линий в качестве основы для делимитации точных границ внутренних вод, территориальных вод, зон рыболовства и совместных водных акваторий. Хотя проведено шесть раундов заседаний и переговоров о финализации этого процесса, он продвигается медленно. Мы надеемся, что седьмое заседание этой рабочей группы пройдет в Баку в скором времени и принесет соответствующие результаты", - сказал он.

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