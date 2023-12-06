В Баку состоялось приветственное мероприятие недели FIA

В Баку в Центре Гейдара Алиева состоялось приветственное мероприятие для гостей Недели FIA, сообщает в среду Day.Az.

На входе в здание гости ознакомились с автомобилями "Lamborghini Huracan Sterrato", "Legends Car" (Ford Coupe 34), "Ferrari SF90 Stradale", "The Model T Ford Snowmobile", "Auburn Speedster 866", "Cadillac Model M", "Packard 645 Dual Cowl Phaeton", "Volkicar", выставленными при посредничестве Автомобильной федерации Азербайджана и FIA.

На приветственном мероприятии к гостям обратились президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алакбаров, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов и президент FIA Мохаммед Бен Сулайем.

Президент Автомобильной федерации Азербайджана в своей речи отметил, что с тех пор, как Баку был избран в качестве места проведения недели FIA, команды FIA и Автомобильной федерации Азербайджана усердно работали для того, чтобы оправдать все ожидания и провести мероприятия на высшем уровне.

"Я хочу выразить свою благодарность президенту FIA Мохаммеду Бен Сулайему, а также представителям автомобильных федераций и клубов, находящихся здесь сегодня, за выбор Баку в качестве города для проведения недели FIA", - сказал он.

Глава Исполнительной власти, в свою очередь, отметил, что благодаря политике Азербайджана в последние годы Баку превратился в центр событий мирового масштаба, что помогло стране успешно организовать лучшие спортивные мероприятия, такие как Исламские игры, Европейские игры, гонки Формулы 1 и многие другие события.

"Мы выражаем нашу глубокую благодарность FIA. Спорт является стратегическим активом для нас. Пользуясь возможностью, хочу выразить свою глубокую благодарность Азербайджанской автомобильной федерации за всю проделанную работу. В последние годы Азербайджанская автомобильная федерация значительно расширила свою деятельность. Это привело к увеличению интереса нашей общественности к автоспорту", - отметил он.

Президент FIA выразил глубокую благодарность Азербайджану за проведение недели FIA в Баку.

"Мы очень благодарны вам за поддержку, оказанную этой инициативе. Здесь сегодня собралось 200 волонтеров, представители из 128 стран и 189 клубов. Это свидетельство доверия к вашей прекрасной стране", - сказал он.

При посредничестве Автомобильной федерации Азербайджана до 8 декабря в Баку также пройдут заседания Генеральных ассамблей Международной автомобильной федерации (FIA) и Церемония награждения FIA (FIA Prize-Giving Ceremony), которая является одним из самых престижных мероприятий конца года в сфере автомобильного спорта.

Помимо организованного впервые в Баку заседания Генеральной ассамблеи FIA, 5 декабря состоятся также заседания Генеральных ассамблей Фонда FIA (FIA Foundation) и Международного туристического альянса (AIT), представляющие интересы представителей автомобильной индустрии.

Отметим, что для участия в Неделе FIA в Баку съехались представители автомобильных организаций из разных стран мира и видные деятели автомобильного спорта.

Всего в мероприятиях федерации в Баку принимают участие представители из 128 стран, в том числе члены автомобильных клубов и онлайн-участники, а также президент FIA Мохаммед Бен Сулайем и официальные лица FIA.

Следует отметить, что Центр Гейдара Алиева является одной из основных площадок проведения мероприятий Международной автомобильной федерации (FIA).

В завершение недели FIA в Баку, 8 декабря в Бакинском конгресс-центре пройдет церемония вручения наград FIA, на которой будут вручены награды в различных номинациях в области автомобильного спорта.

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