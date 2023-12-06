Меня поразила искренность, с которой выступал Президент Ильхам Алиев

Меня поразила искренность, с которой выступал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на форуме "Карабах: Возвращение домой через 30 лет. Достижения и трудности".

Как передает Day.Az, об этом сказал в среду Trend координатор Брюссельской дипломатической академии Жан де Брабандер.

"Президент Ильхам Алиев не избегал ни одного вопроса, не было никаких табу. Он подробно останавливался на всех темах", - отметил он.

Жан де Брабандер также упомянул, что очень рад возможности посетить освобожденные территории Азербайджана.

"Я впервые посетил вашу страну в 2018 году, и с тех пор, думаю, это восьмой или девятый раз, когда я приезжаю в Азербайджан. Так что я очень рад вернуться", - подчеркнул он.

"Полагаю, Азербайджану предстоит проделать еще много работы, по крайней мере, судя по тому, что я вижу. Однако то, что вы уже достигли в восстановлении освобожденных территорий, весьма впечатляет. Пребывание здесь помогло мне лучше понять ситуацию в Азербайджане", - добавил Жан де Брабандер.

Отметим, что 6 декабря в Университете АДА с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялся форум "Карабах: Возвращение домой через 30 лет. Достижения и трудности", организованный Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

В мероприятии приняли участие 60 зарубежных экспертов из 30 стран.

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