Демагога Арама Мкртчяна посадили на место в прямом эфире

Одесский политолог Михаил Кацин поставил на место армянского коллегу, демагога Арама Мкртчяна.

Во время беседы армянин заговорил о том, куда из Ханкенди, дескать, пропали армяне, называя этот азербайджанский город "Степанакертом". Одессит оборвал демагога словами "Я не знаю такого города, как Степанакерт, я знаю такой город, как Ханкенди".

Возразил Кацин и на тезис Мкртчяна о том, что жители Ханкенди "исчезли".

"Почему же исчезли? - сказал политолог из Одессы. - Вы так описываете, словно это роман Стивена Кинга. Как по мне, жители Ханкенди просто приняли добровольное решение покинуть город, но они опять вернутся в свои дома".

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