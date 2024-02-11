ЦИК представит результаты президентских выборов в Азербайджане в Конституционный суд

ЦИК Азербайджана подведет итоги президентских выборов, состоявшихся в Азербайджане 7 февраля.

Как сообщает Day.Az, на сегодняшнем заседании ЦИК обсуждались итоги президентских выборов. Результаты будут переданы в Конституционный суд.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане прошли президентские выборы. На выборах боролись 7 кандидатов. Согласно последним данным ЦИК, Ильхам Алиев победил на выборах, набрав 92,12% (4577693) голосов.

Согласно Избирательному кодексу, Центральная избирательная комиссия должна в течение 10 дней со дня голосования подводить итоги президентских выборов и представить их на утверждение в Конституционный суд.

В соответствии со статьей 103 Конституции избранный Президент приносит присягу в течение 3 дней со дня официального объявления Конституционным Судом результатов президентских выборов.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы.

За пост президента боролись 7 кандидатов.

По результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По результатам exit poll Мониторингового центра "Rəy", 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.

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