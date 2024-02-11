https://news.day.az/politics/1636441.html Ильхам Алиев победил на президентских выборах с 92,12% голосов - ЦИК Азербайджана
Ильхам Алиев победил на президентских выборах с 92,12% голосов - ЦИК Азербайджана
Ильхам Алиев победил на выборах президента Азербайджана с 92,12% голосов.
Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, окончательные результаты выборов были объявлены в ходе сегодняшнего брифинга ЦИК.
Явка избирателей на выборах составила 76,43 процента.
Напомним, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы.
За пост президента боролись 7 кандидатов.
Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре